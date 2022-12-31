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Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост губернатора штата Кентукки по имени Джеффри Янг сделал громкое заявление с призывом отправить под суд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за совершенные им военные преступления. Такое заявление Янг опубликовал на своем аккаунте в одной из социальных сетей.

Американский политик написал, что Столтенберг является «военным преступником и убийцей миллионов». По мнению Янга, Столтенберг должен предстать перед судом в Гааге, чтобы ответить за свои преступления. Причем американский политик даже предположил, что генеральному секретарю Североатлантического альянса следует вынести приговор, который будет заключаться в лишении свободы сроком на 30 лет без права досрочного освобождения.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что самый быстрый путь, который сможет принести мир на территорию Украины, заключается в продолжении поддержки вооруженных сил Украины со стороны западных стран.

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