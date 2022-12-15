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Как сообщает портал «Военное обозрение», значительных изменений в зоне проведения СВО на всех участках фронта не было. На Донецком направлении ситуация стабильно тяжелая с сохранением тактического преимущества за ВС РФ, однако противник не считается с потерями и продолжает перебрасывать свежие резервы для удержания обороны.

В районе улиц Федора Максименко и переулка Первомайское, которые расположены в восточной части Артемовска (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные бои. Не смотря на огромные потери личного состава и техники на данном участке фронта, командование ВСУ продолжает отправлять в Артемовск свежие резервы для удержания обороны, и даже пытается организовать контрнаступление. Накопление резервов ВСУ происходит в Часовом Яре.

Министерство обороны РФ недавно заявило о взятии под контроль большей части населенного пункта Водяное. После завершения зачистки всего Водяного, российские вооруженные силы смогут начать продвижение в сторону Тоненького, с окрестностей которого ВСУ постоянно обстреливают Донецк. Сегодняшний обстрел города 40 ракетами из РСЗО «Град» ВСУ также был произведен с этого населенного пункта.

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