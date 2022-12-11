Политический эксперт Владимир Джаралла назвал провалом прошедшую в субботу прямую линию с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Я думаю, что ответ очевиден: за такие вещи люди теряют должности и наказываются весьма жестоко. Но дело в том, что такого просто не должно быть. Господин Беглов является губернатором Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – город №2 в России», — сказал эксперт.

Он раскритиковал организацию мероприятия, отметив многочисленные технические неполадки, которые стали символическим значением главной проблемы градоначальника – системы управления.

«В этих условиях подобная организация знакового мероприятия вызывает по меньшей мере недоумение. Кроме того, все это накладывается на картину недовольства горожанами традиционными проблемами этого периода: снег, который превращается в грязь, и другие проблемы», – заявил Джаралла.

Ранее журналисты обратили внимание, что во время прямой линии Беглов не ответил ни на один вопрос, реально волнующий жителей города на Неве.