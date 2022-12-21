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Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» выложил видеокадры, на которых можно увидеть, как российские военные осуществляют штурм ВСУ в районе Сватово. В сообщении говорится, что видео сняли сами бойцы, которые двигаются с боями через населенные пункты.

На выложенном видео видно, как бойцы РФ наступают на противника в полностью разрушенном поселении. Некоторые солдаты ВСУ прячутся среди разрушенных зданий.

Ранее Андрей Марочко, представитель Народной милиции Луганска, рассказал, что ВСУ запланировали диверсии в направлении Сватово. Также он уточнил, что в подготовке терактов будут участвовать и США.

Ситуация в направлении Сватова стала особенно острой еще осенью. Украинские боевики непрерывно обстреливают населенный пункт, применяя для этого установки HIMARS, присланные странами Запада.

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