Портал «Военное дело» пишет, что при проведении специальной операции российская армия начала активно штурмовать позиции ВСУ.

Источник выложил в сеть кадры атаки на украинских военных. В результате наступления штурмом российским военным удалось взять опорный пункт ВСУ, который был расположен в ДНР. В результате штурма большая часть украинских боевиков сложили оружие и сдались в плен, трое военных Украины были убиты.

Напомним, что российская армия продолжает специальную военную операцию на Украине, начиная с 24 февраля 2022 года.

С 10 октября на украинские города обрушилась серия ракетных ударов со стороны российских военно-воздушных сил.