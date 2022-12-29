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Белорусское издание БЕЛТА выложило фотоснимки с места, где упала ракета комплекса С-300, выпущенная украинскими вооруженными силами.

О случившемся сразу же доложили президенту страны Александру Лукашенко. На месте падения ракеты ведет расследование группа военных и спецслужб, об этом пишет канал Телеграм «Пул Первого».

Ранее поступила информация, что ракета ЗРК С-300 упала на территорию Белоруссии в период с 10 до 11 часов. Причины падения пока не выяснены.

Сейчас предполагаются два варианта развития событий. Первый – то, что ракета сбилась со своего курса, как это было с ракетой, упавшей ранее на территории Польши. Второй вариант – то, что украинскую ракету сбили белорусские системы ПВО.

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