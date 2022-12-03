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Военные корреспонденты портала «Русская весна» опубликовали в своем Telegram-канале видео, на котором показаны последствия после интенсивных боевых действий между вооруженными силами РФ и Украины за контроль над населенным пунктом Артемовск.

Военкоры заявили, что опубликованные кадры были сняты одним из украинских квадрокоптеров, однако не уточняют, каким образом они смогли получить доступ к данному видео.

На кадрах видно, что окрестности населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) практически полностью разрушены вследствие интенсивного использования артиллерии. Практически ни одно здание не смогло уцелеть после таких ожесточенных сражений, даже на земле сложно отыскать место, куда бы не прилетел артиллерийский снаряд и не оставил бы после себя воронку.

Опубликованные кадры наглядно демонстрируют, какой интенсивности боевые действия между украинскими и российскими вооруженными силами идут на этом направлении.

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