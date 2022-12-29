Во всеобщий доступ в сети выложили кадры, на которых показано, как крылатые ракеты ВС России ударяют по зенитно-ракетному комплексу, установленному в Киеве. Фотоснимки и видео сделали очевидцы, материалы опубликованы в украинских СМИ. Их также разместил канал Телеграм «Военный осведомитель».

Указано, что на выложенных снимках хорошо видно инверсионный след, который остается от зенитной ракеты. Снаряд летел над территорией Киева в направлении к одному из комплексов ПВО.

В источнике также отмечается, что над Киевом была активирована украинская противовоздушная оборона, которая пыталась сбить российские ракеты.

Ранее военные РФ ударили крылатыми ракетами «Калибр» по Николаевской области и ликвидировали украинский военный объект.