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На видеокадры попала работа российской тяжелой огнеметной системы. Это ТОС-1А «Солнцепек», при помощи которого военные России ударили по позициям украинцев. Запись выложил канал Телеграм «Военкоры Русской Весны».

Видеоролик снят с беспилотника. На кадрах можно увидеть, как «Солнцепек» ударяет по украинским танками и сжигает их. Удары были нанесены с максимальной точностью, после этого в небо поднялся столб дыма. Рядом находился еще один танк ВСУ, его подорвали чуть позже. Где было снято видео, не уточняется.

По информации источника, сейчас идут тяжелые бои в направлении Сватова и Кременной. Российская артиллерия ведет активную работу.

В прошлый ВС России использовали «Солнцепек» для ударов по украинским позициям на сватовской линии фронта, огонь также был снят на видео.

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