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Как сообщает «Московский Комсомолец», глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил с инспекцией подразделения российских военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщает российское военное ведомство, министр обороны РФ лично проверил бытовые условия, в которых бойцы живут на передовых позициях. Шойгу посмотрел, как организовано отопление, налажен процесс приготовления пищи и лечения раненых. Также министр посмотрел на условиях хранения техники и пообщался с командирами и рядовыми бойцами, которые принимают участие в боевых действиях на передовой.

На опубликованном в Telegram-канале издания видео, можно увидеть, как Сергей Шойгу обращаясь к российским военнослужащим в зоне СВО говорит, чтобы они не суетились при виде министра обороны. В ответ бойцы отрапортовали, что они «не суетятся». Также министр обороны поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом.

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