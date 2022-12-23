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Издание «Русская весна» опубликовало видеозапись ответного удара российских военных по позициям украинских боевиков. На опубликованных кадрах можно рассмотреть, как бойцы вооруженных сил Украины собирают части миномета, из которого велась стрельба по позициям российской армии.

Удар от ВС РФ прилетает мгновенно. Украинские солдаты запрыгивают в пикап, даже не забирая всего военного снаряжения. Данная видеозапись была сделана бойцами ВСУ. Во время просмотра видеозаписи слышно, как несколько раз была произнесена фраза «трехсотый» – это означает, что кто-то из украинских боевиков в результате огневого удара получил ранение.

С 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на Украине с целью защиты мирного населения Республик Донбасса, которое на протяжении 8 лет страдает от бесконечных обстрелов со стороны украинских националистов. Также целями СВО на Украине является демилитаризация и денацификация страны.

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