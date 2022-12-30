29 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам, которые обеспечивают работу ОПК. Министерство обороны РФ опубликовало официальный отчет об уничтожении военной промышленности Украины, показав работу «генерала Армагеддон», пишет «Царьград».

Сводка о ситуации на Украины показала, что тактика, которую применяет глава СВО Сергей Суровикин, работает. Именно ему на Западе дали имя «генерал Армагеддон».

Все цели, намеченные перед ударом 29 декабря, были успешно ликвидированы. Это энергетические объекты, обеспечивающие предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

В результате атаки остановлено производство военной техники и боеприпасов, а также работы по ремонту. Стал невозможным переброс резервов ВСУ с западных территорий Украины.

Также массированный удар при помощи высокоточных ракет стал причиной остановки перевоза оружия НАТО посредством железной дороги.