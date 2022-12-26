Как сообщает в своем материале «Российская газета», сладкая газированная вода способна вызывать ожирение, гормональные нарушения и диабет из-за того, что в каждой бутылке сладкого напитка содержится огромное количество сахара в жидком виде. С таким заявлением выступил кандидат медицинских наук, хирург-уролог, андролог и онкоуролог Марк Гадзиян.

По его словам, человек, который регулярно пьет сладкую газировку, потребляет сахара намного больше, чем обычный человек, который каждый день пьет сладкий чай с конфетами. Врач обращает внимание, что когда человек употребляет газированные напитки, то в его пищевод попадает концентрированная доза сахара, которая превышает допустимые значения в несколько раз.

В своем Telegram-канале Марк Гадзиян отмечает, что содержание сахара в газированных напитках находится на уровне 10 г на 100 мл напитка. Таким образом, концентрированный сладкий напиток попадает в организм, что при регулярном употреблении может привести к печальным последствиям.