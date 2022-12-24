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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС в Ростовской области, во время охоты в Миллеровском районе области у мужчины случился инсульт, однако его охотничьи собаки спасли ему жизнь, согревая его на морозе.

Экстренные службы сообщают, что утром 21 декабря мужчина 1950 года рождения отправился в местное лесничество, после чего перестал выходить на связь. Его родственники, которые проживают в хуторе Терновой, обратились в службу спасения. В скором времени к поискам пропавшего мужчины приступили полицейские и спасатели.

В сообщении департамента указано, что на протяжении суток охотничьи собаки породы русская гончая и лайка не отходили от своего хозяина, который лежал на морозе, и согревали его теплом своих тел. Мужчина был найден только через день. Причем собаки не хотели подпускать спасателей к своему хозяину. Мужчине удалось оказать медицинскую помощь только после того, как на место происшествия прибыла его жена и успокоила собак.

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