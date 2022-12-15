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Как сообщает портал «Военное дело», Андрей Ковалев, занимающий пост пресс-офицера 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, в эфире украинского телеканала заявил, что сразу же после начала боевых действий на территории Украины, все страны НАТО начали накапливать запасы вооружений. Однако, по его мнению, за такой короткий срок страны НАТО не в состоянии сформировать действительно боеготовые части.

По его словам, недавнее происшествие с упавшими на территории Польши ракетами, прекрасно демонстрирует неготовность стран НАТО начинать прямой военный конфликт с Российской Федерацией. Ковалев заявил, что Польша просто не сможет сразу мобилизовать в своей стране, которая живет мирной жизнью, сразу 150 тысяч человек, которых еще нужно обучить, одеть, снабдить экипировкой и вооружить.

Ковалев уверен, что российская специальная военная операция на территории Украины привела к кризису в Североатлантическом альянсе. Так как, только теперь военное командование НАТО осознало, что необходимо в срочном порядке создавать «коллективную безопасность».

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