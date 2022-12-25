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Как сообщает портал URA.ru со ссылкой на слова офицера НМ ДНР с позывным «Ситх», зенитные ракетные комплексы Patriot, которые США в скором времени отправят на Украину, не смогут кардинальным образом изменить ситуацию на фронтах в зоне проведения специальной военной операции.

Офицер с позывным «Ситх» уточняет, что ЗРК Patriot является неплохой системой ПВО, однако она все равно уступает в эффективности российским комплексам С-400 и тем более С-500. Также данный ЗРК, по словам военнослужащего, не несет никакой угрозы для военной техники и личного состава ВС РФ, которые участвуют в боевых действиях на передовой.

Офицер НМ ДНР отмечает, что российские вооруженные силы получили новые системы вооружений, такие как управляемые блоки «Авангард» и гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал». Причем, по словам «Ситха», такие системы вооружений неуязвимы для классических систем ПВО, в том числе и для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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