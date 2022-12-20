Китайское издание Guancha опубликовало материал, в котором упоминалось обращение представителей украинского Министерства обороны к странам, помогающим Киевскому режиму поставками вооружения. Читатели издания раскритиковали данное обращение.

Напомним, что МО Украины был опубликован видеоролик, в котором были продемонстрированы флаги 52 государств, включая Гонконг и Тайвань. В ролике было сказано, что «Киев разделит свою победу поровну между всеми странами».

Большинство читателей китайского издания Guancha написали, что Киев намекает о том, чтобы Китай не придерживался нейтралитета. Другие же пользователи написали, что сначала украинское руководство требует от Китая не сотрудничать с Россией. А теперь они «посчитали» Гонконг и Тайвань отдельными частями КНР. А некоторые комментаторы написали, что если украинские власти не признают территориальную целостность Китая (вместе с Тайванем), то и Китай не должен признавать территориальную целостность Украины.