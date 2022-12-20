Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайское издание Guancha опубликовало материал, в котором упоминалось обращение представителей украинского Министерства обороны к странам, помогающим Киевскому режиму поставками вооружения. Читатели издания раскритиковали данное обращение.

Напомним, что МО Украины был опубликован видеоролик, в котором были продемонстрированы флаги 52 государств, включая Гонконг и Тайвань. В ролике было сказано, что «Киев разделит свою победу поровну между всеми странами».

Большинство читателей китайского издания Guancha написали, что Киев намекает о том, чтобы Китай не придерживался нейтралитета. Другие же пользователи написали, что сначала украинское руководство требует от Китая не сотрудничать с Россией. А теперь они «посчитали» Гонконг и Тайвань отдельными частями КНР. А некоторые комментаторы написали, что если украинские власти не признают территориальную целостность Китая (вместе с Тайванем), то и Китай не должен признавать территориальную целостность Украины.

Вам может понравиться

На Камчатке снегоуборщик засыпал снегом 11-летнего мальчика

Водитель снегоуборочной машины по своей невнимательности засыпал снегом 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в населенном пункте Вилючинске на Камчатке. Соответствующая информация была опубликована в официальном Телеграм-канале региональной прокуратуры. Об этом сообщает

СВР сняла гриф секретности с документов, которые свидетельствуют о подготовке Франции и Британии к конфликту с СССР

Служба внешней разведки Российской Федерации обнародовала архивные документы, которые ранее хранились под грифом «совершенно секретно». Широкой общественности стала доступна историческая информация о том, что еще в начале 1940 года Франция

Солдаты ОБТФ НМ ДНР «Каскад» взяли в плен военнослужащих ВСУ

Очередная группа украинских военнослужащих была взята в плен бойцами оперативно-тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» Народной милиции ДНР. Об этом сообщили российские военнослужащие в своем Telegram-канале. В сообщении российских бойцов указано, что