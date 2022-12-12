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Как сообщает «Московский Комсомолец», российские военные корреспонденты получили информацию о потерях ВСУ среди офицеров с начала боевых действий на территории Украины. Полный список был опубликован в Telegram-канале военкора Александра Коца.

В сводной таблице указывается имя, фамилия и звание погибшего офицера ВСУ. В списке можно найти более чем 1,5 тысячи имен украинских офицеров. За все время конфликта украинские вооруженные силы потеряли 80 младших лейтенантов, 291 лейтенанта, 440 старших лейтенантов, 263 капитана, 179 майоров, 120 подполковников и 62 полковника.

Также в списке присутствуют и имена иностранных наемников, которые воевали в рядах вооруженных сил Украины. Это офицеры армии США в запасе – капитаны Грейди Курпаси и Ким Пол Ли. Однако авторы Telegram-канала «Военные преступники» отмечают, что данный список далеко не полный и не является официальным.

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