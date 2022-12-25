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Специалистами из Калифорнийского университета было обнаружено, что употребление ягод Годжи очень положительно сказываются на здоровье человека. Отмечается, что употребление этих ягод пожилыми людьми препятствует ухудшению зрение. Исследование ученых было опубликовано в научном издании Nutrients.

Отмечается, что в научном исследовании приняло участие 13 человек, возраст которых составлял от 45 до 65 лет. На протяжении трех месяцев испытуемым было необходимо употреблять в пищу 30 грамм ягод Годжи не менее пяти раз в неделю. По итогам исследования, специалисты определили, что плотность защитных пигментов глаз у испытуемых в значительной мере увеличилась.

Эксперты утверждают, что ягоды Годжи способствовали увеличению уровня лютеина и зеаксантина, которые влияют на обеспечение антиоксидантной защиты для глаз. Результаты исследования должны помочь специалистам бороться с МВД. Специалисты уверены, что употребление ягод Годжи приводит к тому, что организм вырабатывает способы борьбы с ганглиозными клетками. А именно эти клетки являются причиной глаукомы, так как они поражают сетчатку глаза.

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