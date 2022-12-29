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Владимир Кузнецов, нумеролог, заявил, что знает дату, когда завершится СВО на территории Украины. Также он рассказал, что будет ожидать в ближайшем будущем нашу страну, сообщает «Московский Комсомолец».

За рождение России нумеролог взял дату 12 декабря 1993 году.

Он отметил, что текущий год для страны прошел под цифрой 5. Она означает воссоединение. Эксперт считает, что население сплотилось из-за военного конфликта на Украине. Ненужные люди покинули наше государство, оставшиеся стали ближе друг к другу.

Нумеролог пояснил, что новый год для страны будет проходить под числом 2. Это – энергетический спад. России придется преодолевать изоляцию.

Что касается спецоперации на территории Украины, то по мнению нумеролога она будет завершена к февралю 2024 года.

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