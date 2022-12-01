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Специалисты Африканского научно-исследовательского института здравоохранения  в городе Дурбан проводили опыты с образцом SARS-CoV-2, который был получен от человека, имеющего ослабленный иммунитет. По итогу ученые пришли к выводам, что вирус смог эволюционировать. Он стал еще опаснее, нежели раньше. Новый вариант способен вызывать куда более серьезные заболевания, нежели «омикрон», который преобладает на данный момент. Соответствующая информация появилась в издании Bloomberg.

По словам ученых, новый возбудитель вируса стал более патогенным, нежели «омикрон». Протекающие симптомы заболевания являются еще более сложными. Также увеличился риск смертности от данного типа вируса.

Специалисты отмечают, что данное исследование проводилось на основе образцов, которые были взяты у человека с ВИЧ-инфекцией. Специалисты уверены, что в тот период, когда иммунитет человека старается бороться, вирус уже успевает мутировать, тем самым будет обходить антитела.

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