Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Народной Милиции ДНР, военнослужащие Донбасса совместно с российской армией продолжают освобождать территории республик от украинских военнослужащих в рамках специальной военной операции.

Как сообщается в пресс-службе Народной Милиции ДНР, только за прошедшие сутки союзными силами было уничтожено не менее 30 украинских военнослужащих, 2 танка (Т-64БВ), 8 единиц автомобильной и бронированной техники, 1 мобильная радиолокационная станция (П-18МЛ), 2 беспилотных летательных аппарата и 1 самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»).

Напомним, что недавно военнослужащие ВСУ нанесли удар из реактивной установки залпового огня «Град» по гражданским объектам, которые расположены в центральных районах города Донецк. В результате обстрела были повреждены дома мирных жителей столицы ДНР. Также артиллеристы ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Запорожской области, ЛНР, ДНР и расположенные на левом берегу Днепра города и поселки в Херсонской области.