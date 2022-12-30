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Корреспонденты издания «Известия» пообщались с известным военным экспертом Игорем Никулиным. В ходе беседы военный аналитик назвал заявления украинских политиков о подготовке к прорыву Российско-Украинской границы очень маловероятным.

Напомним, что Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в интервью для газеты Kyiv Post, что в случае необходимости подразделения ВСУ могут перейти в наступление на территорию Российской Федерации.

Военный эксперт Никулин уверен, что прорыв границы большой группировкой ВСУ фактически невозможен по причине катастрофической ситуации на фронте. По его словам, проникновение небольших украинских диверсионных отрядов через границу возможно, однако из-за сложной ситуации, фактически с окружением 60-тысячной группировки войск ВСУ под Артемовском, прорыв большой группы попросту невозможен.

Никулин отмечает, что ВСУ всеми силами будут пытаться отвлечь российские подразделения от Артемовска, чтобы хоть немного улучшить свое положение на данном участке фронта.

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