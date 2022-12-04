Необычный способ борьбы с энергетическим кризисом разрабатывают в Японии. Там намерены получать электричество с помощью обычного снега. Об этом пишет издание Nikkei Asia – передаёт ИА REGNUM.

Эксперименты планируется провести зимой 2022-2023 годов. Начать должны в декабре. Новая разработка учёных из Токийского университета и специалистов из компании Forte использует разницу температур между снегом и атмосферным воздухом. В результате вырабатывается конвекционный ток. Он в свою очередь, находясь внутри специальной турбины, должен приводить её в движение, что в итоге и будет вырабатывать электроэнергию.

По подсчётам специалистов, у такого метода выработки электричества есть будущее. Во всяком случае, с помощью новой разработки планируется получать столько же энергии, сколько сейчас получают от света Солнца.