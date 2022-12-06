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Как сообщает «Общественная служба новостей» со ссылкой на издание Nihon Keizai, Таиланд принимает туристов из России на своей территории, предоставляя им качественный и доступный отдых, чем вызывает большое недовольство у коллективного Запада, который ввел значительное количество различных санкций против РФ.

Только за октябрь 2022 года количество авиарейсов из Российской Федерации в Таиланд было увеличено практически в два раза. Таиланд продолжает активно приглашать туристов из России, не обращая внимания на критику со стороны стран Запада.

Как сообщает иностранное издание, сейчас примерно 90% туристов, которые находятся на пляжах Таиланда, имеют российское гражданство. Россияне вместе с китайцами всегда играли важную роль в туристическом бизнесе Таиланда. Однако строгие ограничения в Китае, которые связаны с коронавирусом, резко сократили туристический поток из этой страны.

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