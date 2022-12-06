У Индии есть много серьезных оснований для того, чтобы не выступать в поддержку какой-либо одной из сторон в конфликте между Россией и Украиной. Об этом пишет в своей статье для американского издания The National Interest (NI) индийский специалист по вопросам внешней политики д-р Сукалпа Чакрабарти. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На протяжении всего периода российской специальной военной операции на Украине Индия отказывалась поддерживать санкции США и Запада против России. Это происходит несмотря на то, что Индия «становится все более важным партнером США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку Вашингтон и Нью-Дели сотрудничают в сдерживании китайской агрессии и экспансионизма», – пишет Чакрабарти.

Министерство иностранных дел Индии ранее охарактеризовало отношения между Россией и Индией как «особое, привилегированное стратегическое партнерство». Эти отношения недавно еще более укрепились, когда ровно годом ранее в Нью-Дели состоялась встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Нарендрой Моди. Два лидера продлили программу военно-технического сотрудничества до 2031 года и подписали ряд двусторонних оборонных соглашений, в том числе соглашение о производстве в Индии российских штурмовых автоматических винтовок.

Чакрабарти указывает, что на решение Индии не выбирать какую-либо сторону в текущем российско-украинском конфликте прежде всего повлияла ее сильная зависимость от России, включая тесные военные связи между Нью-Дели и Москвой.

«Индия импортирует из России важнейшие типы вооружений, в том числе системы противоракетной обороны и другую военную технику. Кроме того, можно уверенно предположить, что такие покупки будут продолжаться и в будущем, и, следовательно, такие связи нелегко разорвать. Таким образом, нежелание Индии поддерживать западный лагерь на Украине было мудрым выбором, учитывая давнее историческое партнерство Индии и России», – пишет индийский эксперт.

Он также указывает: если бы в Нью-Дели решили разорвать связи с Россией, в этом случае Москва неизбежно стала бы уделять больше внимания противникам Индии в регионе – Пакистану и Китаю. Такое положение будет серьезно укреплять связи между Китаем, Россией и Пакистаном, и вполне вероятно – нанесет ущерб Индии.

Что касается отношения к российско-украинскому конфликту, у Индии в этом вопросе могут быть три варианта: открыто поддерживать Россию, оставаться нейтральной или присоединиться к западным партнерам в их поддержке Украины.

В настоящее время Индия настойчиво осуждает продолжение боевых действий и выражает обеспокоенность по поводу роста угрозы ядерной войны. Кроме того, Индия не поддержала позицию Запада, которая возлагает лишь на одну Россию ответственность за конфликт на Украине и не признает не меньшую вину в этом со стороны США и НАТО.

«Позиция нейтралитета выгодна Индии, поскольку благодаря этому Нью-Дели по-прежнему имеет доступ к российской нефти. С начала конфликта на Украине Россия стала третьим по величине поставщиком нефти в Индию», – указывает индийский эксперт, но также отмечает: при всех этих выгодах, «для Нью-Дели существуют некоторые риски».

Во-первых, Нью-Дели продолжает беспокоить то, что Россия может больше сблизиться с Китаем по мере дальнейшего развития противостояния с Западом. Во-вторых, следует учитывать, что Россия продолжит удовлетворять внешнеторговые потребности Индии только в том случае, если Москва будет уверена в твердости индийского курса внешней политики.

«Понятно, что наиболее подходящий вариант для Индии – продолжать оставаться нейтральным. Индии не следует выбирать ни российскую, ни украинскую сторону в текущем конфликте между ними. Выбор России вместо Украины вызовет недовольство Соединенных Штатов и окажет на Индию негативное экономическое влияние. Точно так же для Нью-Дели поддержка Украины и осуждение России могут привести к разрушительным потрясениям в российско-индийских отношениях, что нанесло бы серьезный ущерб военным и энергетическим потребностям Индии», – заключает д-р Чакрабарти.