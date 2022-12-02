Официальный представитель КНР опроверг утверждения Пентагона в его новом отчете об «угрозе растущего ядерного потенциала» Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и заявил, что именно Соединенные Штаты, а не Китай, разжигают ядерную напряженность в мире. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В среду Министерство обороны США опубликовало свой ежегодный отчет с оценкой военного развития КНР, отметив в нем «рост китайских ядерных вооружений и баллистических ракет». В отчете указано, что Ракетные войска НОАК обладают примерно 400 ядерными боеголовками и будут стремиться увеличить их число до 1500 к 2035 году.

Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китая в США, заявил, что этот отчет, как и аналогичные отчеты в прошлом, игнорирует факты и наполнен предвзятостью. «США используют этот доклад для раздувания мифа о «китайской ядерной угрозе. Но это лишь манипулирование риторикой, чтобы сбить с толку общественное мнение», – сказал Лю.

«На самом деле главным источником ядерной угрозы в мире являются никто иной, как сами США», — добавил он. «Несмотря на то, что Соединенные Штаты обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, они продолжают инвестировать триллионы долларов в модернизацию своей «ядерной триады», при этом разрабатывая ядерное оружие малой мощности и снижая порог применения ядерного оружия».

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), США обладают примерно 5500 ядерными боеголовками, включая хранящиеся в арсеналах. Федерация американских ученых (FAS) оценивает их число в 5428 единиц. По данным обеих организаций, в настоящее время развернуто в войсках 1744 боеголовки из их общего запаса.

Ядерные арсеналы как США, так и России по-прежнему связаны положениями Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) – единственным оставшемся двусторонним соглашением по контролю над вооружениями между двумя ведущими ядерными державами мира, причем «важные меры взаимной проверки были приостановлены на фоне напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном», напоминает Newsweek.

Лю по этому поводу отметил: «Китай призывает США серьезно взять на себя свою особую и основную ответственность в отношении ядерного разоружения и радикально и существенно сократить свои ядерные арсеналы поддающимся проверке, необратимым и юридически обязывающим образом для поддержания глобального стратегического равновесия и стабильности».

Что касается позиции Китая, он сказал, что его страна «по-прежнему твердо привержена самозащитной ядерной стратегии, активно выступает за полное запрещение и полное уничтожение ядерного оружия и поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности».

«Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах, и обязуется недвусмысленно и безоговорочно не применять и не угрожать применением ядерного оружия против государств, не обладающих ядерным оружием, а также зон, безоружных в ядерном аспекте», – подчеркнул Лю.

США, напротив, отказываются прямо поддерживать политику «неприменения первыми». В последнем Обзоре ядерной политики, опубликованном Пентагоном в прошлом месяце, сохраняется допустимость для ядерного ответа на нападение с использованием обычных вооружений, пусть и с оговоркой про «чрезвычайные обстоятельства», такие как «почти одновременный конфликт с двумя ядерными государствами» в отношении Китая и России.

В докладе вооруженных сил США были приняты к сведению заявленные Китаем позиции о неприменении ядерного оружия первым и не нацеливании или угрозе применения ядерного оружия против государства, не обладающего ядерным оружием, или в зонах, свободных от ядерного оружия, но также высказывались предположения о возможных исключениях.

«Пекин, вероятно, также рассмотрит возможность использования ядерного оружия для восстановления сдерживания, если поражение в обычных вооруженных силах будет серьезно угрожать выживанию КНР», сказано в отчете Пентагона.

Но Лю ответил на такие утверждения, заявив: «Ядерное оружие Китая не будет угрожать ни одной стране, пока она не применит ядерное оружие против Китая».