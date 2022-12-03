Как сообщает американский журнал Newsweek, большое количество стран по всему миру выразили свою поддержку Владимиру Путину в отношении проведения специальной военной операции российскими войсками на территории Украины.

Американское издание пишет, что с каждым днем растет количество стран во всем мире, которые выражают свое недовольство по поводу ухудшения мировой экономической ситуации из-за не прекращающихся боевых действий на территории Украины. Причем большое количество стран не желает выбирать сторону конфликта и разрывать свои экономические связи с Москвой, передавая решения по своей внешней политике в отношении России официальному Вашингтону.

Как пишет Newsweek, если трезво оценивать ситуацию, то очевидным становится тот факт, что большая часть мира совершенно не поддерживает консолидированную позицию США и ЕС по вопросу отношения к конфликту на территории Украины. Так, очень много стран во всем мире отказываются вводить антироссийские санкции и отправлять свое вооружение в Украину. Американское издание пишет, что большая часть стран Африки вообще считает заявления Европейских стран о демократии лицемерными, страны Юго-Восточной Азии придерживаются нейтральной позиции, а страны Латинской Америки выступают за дипломатическое решение конфликта.