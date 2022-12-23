Российские ВС укрепляют оборону и приобретают опыт в ходе спецоперации. В подобных условиях Украина не сможет вернуть себе утраченные земли. Об этом сказано в публикации американского издания The New York Times.

Читатели газеты пишут, что если конфликт не будет остановлен, то Украина прекратит свое существование уже в 2023 году.

Они отметили, что американский лидер Джо Байден специально втягивает Соединенные Штаты в «это болото», и призвали думать более рационально, так как у властей Киева нет шансов на победу.

Ранее Владимир Зеленский, украинский президент, сообщил, что между Украиной и США начался новый этап отношений. Также он уточнил, что особо теплые отношения с Вашингтоном сложились за время проведения спецоперации. Он решил, что нужно сообщить всему миру, что Штаты создали с Украиной новый и прочный союз, который указывает на настоящую дружбу.