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Как сообщается в материале издания New York Post, местная жительница словенского города Копер обратилась в полицию после того, когда обнаружила в своей квартире настоящий погром. Однако прибывшие на место правоохранители обнаружили, что беспорядок в квартире является следствием проникшего в квартиру соседского котенка, а не грабителя.

Ноеми Зонта вместе со своим парнем владеют тремя квартирами в городе Копер. В одной они живут сами, вторую сдают, а третью используют для размещения родственников, которые приезжают им в гости. Однажды ее брат приехал в эту квартиру и обнаружил в ней беспорядок. Причем кто-то даже умудрился помочиться на постель. Он позвонил своей сестре, которая приехала и сразу же вызвала полицию.

Полиция отправила мочу на анализ, и оказалось, что это была кошачья моча. В последствие, в одном из шкафов был обнаружен милый котенок, который мирно лежал на постельном белье. Как выяснилось позже, накануне в квартиру приезжал отец Зонты, чтобы забрать ключи от подвала. Когда отец заходил в квартиру, он не заметил, как котенок проник в помещение. В результате котенок провел в квартире целых четыре дня.

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