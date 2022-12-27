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Информационное издание WVNews заявило, что президент Украины не может противостоять российскому лидеру Владимиру Путину. Сложившаяся ситуация ведет к тому, что Соединенные Штаты Америки могут потерпеть фиаско.

Авторы публикации считают, что нынешнее положение дел ведет к тому, что украинский конфликт серьезно затянется. А это совсем не на руку властям Вашингтона и их союзникам в западных странах.

Наоборот, затягивание конфликта на территории Украины приведет к усугублению положения в западных государствах, отмечают аналитики.

Ранее американские СМИ сообщали о том, Владимир Зеленский пытался убедить Конгресс Соединенных Штатов в том, что Киев совсем скоро одержит победу над Москвой и военные действия на территории Украины будут завершены.

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