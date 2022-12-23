Как сообщает портал «Русская весна», в Германии местные жители начали выказывать свое недовольство наплывом беженцев с территории Украины, прокалывая покрышки на автомобилях с украинскими номерами, а также бросая яйца в здания общежитий для беженцев.

Одна украинка решила поделиться со своими соотечественниками настоящим отношением немцев к беженцам, выложив в своей социальной сети ролик, на котором видно, что колеса автомобиля, припаркованного возле вагончика, в котором проживают украинцы, проколоты. Также она сообщила, что местные жители часто приходят на общественные парковки ночью и прокалывают покрышки машин с украинскими номерами.

На ролике видно, что колеса проколоты у микроавтобуса марки Mercedes-Benz с украинскими номерами. Если внимательно присмотреться к номерному знаку, то можно увидеть, что он начинается с букв «ВС». Данная серия означает, что автомобиль получил номерные знаки в Львовской области.

Также украинка отметила, что немцы могут забросать здание общежитий, где проживает большое количество беженцев, яйцами. Таки образом, местное население показывает свое отношение к украинцам.