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Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в нескольких районах столицы Украины Киеве было отключено электричество рано утром в понедельник. Сообщается, что электроэнергия полностью пропала в некоторых районах сразу же после прозвучавших взрывов.

Также украинское издание «Обозреватель» сообщает о масштабном пожаре в Киеве, однако о причинах его возникновения или месте пока информации нет. Местные жители сообщают, что в Киеве этой ночью была объявлена воздушная тревога, продолжительность которой составила не менее трех часов. После ее отключения, ровно через девять минут была активирована следующая воздушная тревога. Сообщается, что с 05:30 по Москве в Киеве было слышно два взрыва.

Напомним, что массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины ВС РФ начали наносить с 10 октября. На данный момент по всей территории Украины происходят аварийные отключения электроэнергии из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры.

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