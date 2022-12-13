Как сообщает РИА Новости, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что запасы вооружений на складах стран Европы начали подходить к концу из-за значительных объемов поставок на территорию Украины.

Причем Боррель сообщил, что вооруженные силы Украины начали получать вооружение из арсеналов европейских армий, так как складские запасы вооружений уже исчерпаны. Таким образом, ЕС своими собственными руками вооружает украинскую армию, и одновременно с этим разоружает свои собственные вооруженные силы.

Однако Жозеп Боррель предлагает не сбавлять темпы снабжения ВСУ, пока Украина не одержит победу на поле боя. Но такое мнение разделяют далеко не все политики ЕС. Например, итальянский министр обороны сделал заявление, что вооруженные силы Италии не смогут продолжать поставлять вооружение Киеву как минимум до конца года.

Немецкий портал Statista провел подсчеты общей помощи ЕС, которая была выделена Украине. Всего ЕС выделил Украине 34,99 млрд евро, из них 30,32 млрд были оказаны в виде финансовой помощи, 3,1 млрд в виде военной помощи и 1,57 как гуманитарная помощь.