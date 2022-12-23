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Россия отправила в Белоруссию партию нового вооружения. Это батарея современных зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К». Об этом сообщает портал «Русская весна».

Партию оружия отправили из России в Минск согласно подписанному ранее контракту между правительством двух стран. Это договор о военно-техническом сотрудничестве.

В скором времени воинские части уже будут укомплектованы комплексами «Тор-М2К», а личный состав уже обучен и знает, как их использовать.

Поэтому в ближайшее время ЗРК «Тор» встанут на вооружение республики Беларусь, и будут защищать ее небо. Это необходимо на случай атак со стороны Украины.

Российские военные начали специальную военную операцию на территории Украины в феврале 2022 года.

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