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Как сообщает Telegram-канал «Старше Эдды», российские вооруженные силы продолжают продвигаться вперед в окрестностях населенного пункта Кременная, не смотря на ужасные погодные условия в виде ледяного дождя и низкой облачности.

Дороги на Донбассе покрылись сплошным слоем льда. Тем не менее, российские подразделения не останавливаются в своем продвижении вперед. Под натиском подразделений 20-й общевойсковой армии ВС РФ украинские военнослужащие были вынуждены отойти из ряда позиций в окрестностях расселенного пункта Кременная.

Российским военным удалось закрепиться на бывших позициях ВСУ, которые расположены в районе лесопосадки. Украинские военные предприняли попытки вернуть утраченные позиции плотным артиллерийским огнем, однако их попытка не принесла результат.

Военкоры сообщают, что такие небольшие победы несут только тактические успехи, однако они очень показательны. Ведь до недавнего времени на этом направлении инициатива была в руках противника.

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