Польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny опубликовало материал, в котором сообщается, что большая часть польского общества не хочет проявлять солидарность по отношению к беженцам из Украины. В материале сообщается, что причина такого изменения в отношении к украинцам со стороны поляков кроется в националистических настроениях беженцев из Украины. Поляки считают, что украинцы решили установить в их стране свои порядки.

Как пишет Яцек Тохман, по истечению 10 месяцев украинского кризиса, Польша стала буквально «задыхаться» от наплыва беженцев с территории Украины. Сообщается, что на территории Польши находится примерно 3,5 млн граждан Украины. Причем, очевидно, что большая часть беженцев планирует остаться на территории Польши. Именно поэтому польскому правительству уже стоит задуматься над государственными программами, которые помогут включить граждан Украины в социальную систему страны.

Причем это станет сложной задачей не только для государственного аппарата Польши, но также и для самих поляков. Ведь многие из тех, кто прибыл с территории Украины, исповедуют националистическое мировоззрение и привыкли решать свои проблемы радикальным путем. На территории Польши уже значительно возросло количество преступлений, которые были совершены беженцами.