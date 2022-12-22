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Поездка Владимира Зеленского, украинского президента, в Соединенные Штаты в американских СМИ сопоставили с визитом британского премьера Уинстона Черчилля в декабре 1941 года.

Но Владимир Корнилов, обозреватель издания РИА Новости, считает, что эти параллели довольно спорные. Если Черчилль посетил Штаты для того, чтобы оказать поддержку в борьбе с нацизмом, то в случае с Зеленским все наоборот. Украинский лидер применяет собственную нацистскую идеологию и символику.

Указывается, что Зеленский стал самым дорогим комиком, а его «гонорар» составил 2 млрд долларов. Именно в такую сумму оценен следующий пакет военной помощи для Украины.

Михаил Подоляк, советник Офиса украинского президента, дал короткий комментарий относительно того, что власти Вашингтона пообещали Киеву. Он отметил, что на Украину прибудут комплексы Patriot, которые позволят уничтожить «остатки» армии России.

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