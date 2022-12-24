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В материале издания Naval News отмечается, что американские аналитики, работающие на Министерство обороны, уделяют пристальное внимание российскому военно-морскому флоту. По их словам, резкое изменение уровня активности кораблей Черноморского флота может свидетельствовать о предстоящей операции.

Зарубежное издание сообщает, что на фоне визита президента Украины в США, корабли Черноморского флота РФ значительно активизировались, хотя в течение нескольких месяцев занимали в основном пассивную позицию. По данным издания, акватория Черного моря, расположенная в районе порта Севастополя, была заполнена подводными лодками и военными кораблями.

Ранее западные корреспонденты сообщали, что значительная часть кораблей российского Черноморского флота была отведена в район Новороссийска. Однако, как видно из анализа свежих спутниковых снимков Sentinel 2 Европейского космического агентства, сообщается, что в районе Севастополя были замечены 4 подводные лодки, которые несут на борту крылатые ракеты «Калибр».

Субмарины, по информации Naval News, сопровождались быстроходными военными катерами Raptor и вертолетом Ми-8, которые должны были обеспечивать защиту подводных лодок от возможной атаки украинских беспилотников.

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