ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые выяснили, что люди старше 50-ти лет спят больше обычного. Исследователи из Университетского колледжа Лондона во время проведения научной работы смогли выяснить, что у человека после 50-летнего возраста увеличивается продолжительность сна. Своими выводами специалисты поделились с британским научным журналом Nature Communications.

В ходе своего исследования, специалисты опросили свыше 730 тысяч человек из 63 стран. По итогу выяснилось, что опрошенные, чей возраст был от 30 до 50 лет, спали в сутки менее 7 часов. А вот участники опроса, чей возраст достиг 60-ти лет, сообщили, что их среднесуточный сон составляет семь и более часов.

Также ученые отмечают, что продолжительность сна также зависит и от страны проживания человека. И она может колебаться в пределах 20-40 минут. Так, люди, которые проживают в таких странах, как Албания, Румыния, Чехия и Словакия не зависимо от своего возраста, спят дольше, чем люди, проживающие в других странах мира.

Вам может понравиться

ЕС не может «ослушаться» США из-за угрозы тотальной экономической войны

Как сообщает РИА Новости в своем материале, многие политические эксперты удивляются, почему в нынешней ситуации политики Европейского союза продолжают послушно исполнять требования США, даже не смотря на тот факт, что

В Сети появилось видео с Зеленским на аэродроме в Польше перед его вылетом в США

Как сообщает «Московский Комсомолец», в Сети было опубликовано интересное видео, на котором видно, как украинский президент Владимир Зеленский прибывает на территорию польского аэродрома в Пшемысле, откуда он вылетел на базу

ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку и Энергодар

Как сообщает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, под артиллерийский обстрел со стороны вооруженных сил Украины попали прилегающие территории Запорожской атомной электростанции, расположенные в Энергодаре. Как уточняет Владимир