Ученые выяснили, что люди старше 50-ти лет спят больше обычного. Исследователи из Университетского колледжа Лондона во время проведения научной работы смогли выяснить, что у человека после 50-летнего возраста увеличивается продолжительность сна. Своими выводами специалисты поделились с британским научным журналом Nature Communications.

В ходе своего исследования, специалисты опросили свыше 730 тысяч человек из 63 стран. По итогу выяснилось, что опрошенные, чей возраст был от 30 до 50 лет, спали в сутки менее 7 часов. А вот участники опроса, чей возраст достиг 60-ти лет, сообщили, что их среднесуточный сон составляет семь и более часов.

Также ученые отмечают, что продолжительность сна также зависит и от страны проживания человека. И она может колебаться в пределах 20-40 минут. Так, люди, которые проживают в таких странах, как Албания, Румыния, Чехия и Словакия не зависимо от своего возраста, спят дольше, чем люди, проживающие в других странах мира.