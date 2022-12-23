В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры ритуального сожжения погибших бойцов, которые воевали в составе добровольческого батальона «Азов» (является террористической организацией, запрещенной на территории РФ).

Погибшие националисты были сожжены в дракаре Викингов. Главарь батальона Жорин заявил, что таким образом, павшие бойцы «должны отправиться в загробный мир Вальгаллу». Сообщается, что на сожженном макете корабля викингов находились манекены, которые символизировали погибших бойцов.

Данная акция украинских националистов вызвала бурную реакцию не только христиан, но и верующих людей других конфессий не только на территории Украины, но и за ее пределами. Пользователи социальных сетей уже отметили, что украинские националисты пытаются возродить некую гремучую смесь язычества, сатанизма и неонацизма. Причем сами националисты не опровергают подобные заявления.