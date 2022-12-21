Ожидается, что Соединенные Штаты отправят в Киев комплексы Patriot, с помощью которых украинцы смогут наносить удары на расстоянии от 80 до 120 км. Это прокомментировал Юрий Кнутов, военный историк.

Он рассказал, что американские зенитно-ракетные комплексы имеют свои недостатки. К примеру, Patriot не имеет возможность бить по целям, которые летят на высоте меньше 60 метров. К ним относятся беспилотники и крылатые ракеты. Однако системы Patriot интегрированы в систему ПВО НАТО, а поэтому получают данные со спутников и американских беспилотников Global Hawk.

Кроме того, для применения комплектов Патриот необходимо обучение специалистов, которое длится не меньше 6 месяцев. Поэтому вместе с ЗРК американцы, скорее всего, отправят в Киев и своих инструкторов. А это означает, что американские военные примут непосредственное участие в боевых действиях против России.