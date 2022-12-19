Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что на Западе сейчас ведутся активные работы по созданию нового вида биологического оружия. Он также подчеркнул, что рассчитывать на то, что Штаты вместе со своими союзниками признают свое поражение, нет смысла. Это касается также и вопроса относительно равноправного диалога по поводу будущего мироустройства.

В первом номере журнала «Разведчик», который был опубликован на портале СВР (Служба внешней разведки) опубликована статья, в которой отмечается, что коллективным Западом активизированы разработки новых систем вооружений. Также проводятся исследования в сфере создания биологического, генетического и других видов оружия.

Раннее сообщалось, что Пентагоном начались проведения испытаний на Украине, путем применения токсичных веществ и возбудителей серьезных инфекционных болезней. В Министерстве обороны России подчеркивалось, что Штаты проводят различного рода эксперименты на военнослужащих ВСУ.