Усилиями военнослужащих Народной Милиции ДНР был ликвидирован украинский опорный пункт, который был расположен в окрестностях населенного пункта Водяное. Военные корреспонденты портала «Русская весна» выложили соответствующее видео на своем Telegram-канале.

Военкоры сообщают, что украинские военнослужащие пытались осуществить наступательные действия в направлении населенного пункта Водяное, которое находится на территории Донецкой Народной Республики. Однако военнослужащие танкового батальона Народной Милиции на танках Т-80 вовремя пришли на помощь батальонам «Спарта» и «Сомали», которые стояли на оборонительных рубежах в указанных районах.

В результате боя наступление солдат вооруженных сил Украины было остановлено, и им пришлось отойти на заранее занимаемые позиции. Причем, как видно на опубликованном видео, танкисты точным и плотным огнем полностью уничтожили еще и опорный пункт солдат ВСУ в этом районе.