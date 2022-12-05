Как сообщает британское издание The Sun, ранее участвовавший в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ наемник из Великобритании по имени Шон Пиннер решил вернуться на Украину, даже не смотря на тот факт, что он уже был в плену в Мариуполе.

Напомним, что еще в сентябре Российская Федерация освободила группу иностранных наемников. Среди освобожденных наемников были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим. Суд Донецкой Народной Республики признал их виновными в насильственном захвате власти, наемничестве, а также в совершении тяжких преступлений в составе группы лиц. Они были приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.

Сообщается, что 49-летний Шон Пиннер вернулся домой к своей матери, жене и сыну примерно через десять недель после того, как его обменяли вместе с другими наемниками на российских военнопленных. Как сообщает британская некоммерческая организация Presidium Network, все освобожденные британские наемники были возвращены на родину и теперь готовы вернуться к нормальной жизни со своими семьями.