ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает британское издание The Sun, ранее участвовавший в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ наемник из Великобритании по имени Шон Пиннер решил вернуться на Украину, даже не смотря на тот факт, что он уже был в плену в Мариуполе.

Напомним, что еще в сентябре Российская Федерация освободила группу иностранных наемников. Среди освобожденных наемников были британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим. Суд Донецкой Народной Республики признал их виновными в насильственном захвате власти, наемничестве, а также в совершении тяжких преступлений в составе группы лиц. Они были приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.

Сообщается, что 49-летний Шон Пиннер вернулся домой к своей матери, жене и сыну примерно через десять недель после того, как его обменяли вместе с другими наемниками на российских военнопленных. Как сообщает британская некоммерческая организация Presidium Network, все освобожденные британские наемники были возвращены на родину и теперь готовы вернуться к нормальной жизни со своими семьями.

Вам может понравиться

Военкоры «Русской весны» рассказали о работе полевых врачей в зоне СВО

Как сообщают военкоры портала «Русская весна», военные врачи, входящие в состав группировки «Отважных», оказывают неотложную помощь в зоне проведения специальной военной операции не только военнослужащим России, но также и многим

Наемник ВСУ из Британии Макдональд начал жаловаться на плохую погоду

Иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ на территории Украины, начали жаловаться на снег и мороз, которые мешают им вести боевые действия на линии боевого столкновения. С такими жалобами на

США пытаются убедить других союзников отправить зенитные системы NASAMS в Украину

Официальные лица США готовы выступить посредником в сделках со своими союзниками, по итогам которых Киеву не придется ждать завершения заводского производства обещанных комплексов ПВО NASAMS. Об этом сообщает американское военное