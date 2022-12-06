ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», Джозеф Макдональд, воевавший в качестве наемника в рядах украинских вооруженных сил, приехал из родного Ливерпуля на территорию Украины еще в начале апреля 2022 года. Однако уже в октябре этого года он принял решение вернуться на родину, даже не смотря на тот факт, что был награжден медалью командованием ВСУ.

Наемник из Великобритании служил в рядах ВСУ в так называемом «Интернациональном легионе», который дислоцировался в Харьковской и Луганской областях. Макдональд рассказал, что он был неприятно удивлен огромным уровнем коррупции, которая царит на украинских военных базах. Британский наемник также рассказал о некомпетентности украинских командиров и массовом дезертирстве украинских военных.

Британец рассказал об одном случае, который произошел с ним за время его службы. По его словам двигаясь в колонне, в неизвестном направлении пропали два грузовика, которые были загружены боеприпасами, 84 штурмовыми винтовками, пулеметами М240-Bravo и двумя ПТРК Javelin.

Вам может понравиться

Макрон заявил о нарушении синхронизации в отношениях США и ЕС

Как сообщают РИА Новости, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что нынешнее американское правительство, и сам президент США лично, очень тесно связаны с Европой. Однако, по словам лидера Франции, в отношениях

Марочко: польские и немецкие наемники ВСУ были переброшены под Кременную

Как сообщает РИА Новости, командование вооруженных сил Украины отправляют в район населенного пункта Кременная, расположенный на Донбассе, дополнительные силы. Такой информацией поделился офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко. Марочко отмечает,

Ситников: у ВСУ возникли сложности с использованием американских гаубиц М777

Обозреватель издания «Свободная пресса» и военный эксперт Александр Ситников сообщил, что у артиллеристов вооруженных сил Украины возникли сложности с использованием гаубиц М777, которые были предоставлены Украине от Соединенных Штатов Америки.