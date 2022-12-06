Как сообщает «Московский Комсомолец», Джозеф Макдональд, воевавший в качестве наемника в рядах украинских вооруженных сил, приехал из родного Ливерпуля на территорию Украины еще в начале апреля 2022 года. Однако уже в октябре этого года он принял решение вернуться на родину, даже не смотря на тот факт, что был награжден медалью командованием ВСУ.

Наемник из Великобритании служил в рядах ВСУ в так называемом «Интернациональном легионе», который дислоцировался в Харьковской и Луганской областях. Макдональд рассказал, что он был неприятно удивлен огромным уровнем коррупции, которая царит на украинских военных базах. Британский наемник также рассказал о некомпетентности украинских командиров и массовом дезертирстве украинских военных.

Британец рассказал об одном случае, который произошел с ним за время его службы. По его словам двигаясь в колонне, в неизвестном направлении пропали два грузовика, которые были загружены боеприпасами, 84 штурмовыми винтовками, пулеметами М240-Bravo и двумя ПТРК Javelin.