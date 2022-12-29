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Как сообщает РИА Новости, на Запорожском направлении были замечены российские танки Т-80 БВ, которые по своим характеристикам значительно превосходят танки вооруженных сил Украины. Соответствующее видео было выложено на портале издания.

Один из членов экипажа поделился с корреспондентом своими впечатлениями от эксплуатации танка Т-80 БВ. По его словам, машина является очень маневренной, быстроходной и скорострельной. В сравнении с украинскими танками, превосходит их по всем параметрам. Российский танкист сообщил, что по пересеченной местности танк Т-80 БВ может передвигаться со скоростью до 70-80 км/час.

Российский танк Т-80 БВ оснащен газотурбинной силовой установкой, которая развивает 1000 л. с. мощности. По словам танкиста ВС РФ, в летнее время года танк потребляет дизельное топливо, а в зимнее его заправляют керосином. Боевая машина имеет уникальную противоснарядную динамическую защиту, что не оставляет ни одного шанса противнику во встречном танковом бою.

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