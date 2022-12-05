Аналитический американский центр при Североатлантическом альянсе Atlantic Council, ссылаясь на чиновников ЕС и США, сообщил о том, что большие суммы резервов Центрально Банка России, на которые были введены санкции, не удалось обнаружить. Исходя из данного материала, чиновники уже готовы признать, что значительной части тех резервов уже не существует.

По факту из 300 миллиардов долларов США российских ЗВР, арест которых был произведен еще весной, удалось заблокировать меньше третьей части. Предлагают новый вид трактовки: 300 миллиардов долларов по рапортам является оценкой, основанной на заявлениях ЦБ РФ. В целом, такого мнения решил придерживаться заместитель главы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд.

По его сведениям, не смотря на то, что размер золото-валютных резервов с начала военной операции сократился примерно на 90 миллиардов долларов, это не сможет помочь дать верную оценку реальных активов Москвы. Причиной является профицит торгового баланса, достигающего огромнейших сумм. А вновь поступающие средства, по мнению Чарльза Лихфилда, накапливаются вне Центрально Банка.