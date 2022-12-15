Компания по производству дронов RT Robotics (стартап в составе вьетнамского конгломерата CT Group) представила на Международной оборонной выставке во Вьетнаме VIDEX-2022 беспилотный летательный аппарат Hera, способный сбрасывать до девяти гранат за боевой вылет. Ударный дрон сконструирован по схеме квадрокоптера и приводится в движение четырьмя винтокрылыми двигателями. Об этом сообщает сайт Military Leak. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Беспилотник Hera – относительно бесшумный, что облегчает его скрытное развертывание против вражеских позиций. Дрон складной, и его может переносить один человек в специально разработанном рюкзаке. Приведение дрона в готовность для запуска, по заявлению производителя, занимает «немногим менее минуты».

«В сложенном виде беспилотный летательный аппарат имеет габариты 56×35×23 см, в разложенном – 105×114×62 см. Максимальный взлетный вес составляет 30,5 кг. По сравнению с аналогичными БПЛА, производимыми Израилем, США и странами НАТО, Hera является наиболее мощным с точки зрения количества гранат, которые он способен нести», – сообщает Military Leak.

Важно отметить, что вооружением БПЛА Hera является именно гранатометная система, в отличие от широко распространенных примитивных коптеров, приспособленных в качестве «бросателей» одной или нескольких обычных гранат из арсенала пехотинца. Это серьезно усиливает ударные возможности дрона и позволяет избежать задержек со взрывом.

Относительно характеристик автономной работы Hera сообщается, что параметры его литиевой батареи составляют 44,4 В/29 400 мАч. Это позволяет дрону летать в течение 56 минут, но «без дополнительной полезной нагрузки», как поясняет производитель. По его словам, эта цифра падает до вполне приличных 46 минут, если он несет 2,6-килограммовый блок с камерой Phase One P3 с карданным подвесом.

Дрон может быть также оснащен тепловым датчиком и устройством LiDAR. Поскольку у Hera есть убирающееся шасси, камеры могут поворачиваться на 360 градусов, не затеняя кадр ни одной частью коптера.

Примечательно, что БПЛА Hera был полностью разработан усилиями лишь вьетнамских инженеров, включая специалистов по композитам, электронным и механическим компонентам, программному обеспечению и элементам искусственного интеллекта.