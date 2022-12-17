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Украинскими властями было признано, что имеющиеся у них средства противовоздушной обороны являются неэффективными. Именно поэтому Зеленский очень настойчиво выпрашивает у Запада новые средства ПВО.

Однако в то же время, украинское руководство сообщает, что большая часть ракет, выпущенных Россией, сбивается ПВО. Но ведь выведенные из строя энергетические объекты страны все же говорят об обратном. Вчера в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что в Украине объявлен режим системной аварийности. Это означает, что больше нет возможности переключаться с выведенных из строя мощностей на другие. Отмечается, что объединенная энергосистема Украины вчера утратила более половины своей мощности. Подтверждение неэффективности украинского ПВО можно увидеть на видеокадрах ракетного удара по ДнепроГЭС.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, средства ПВО способны защитить только столицу Украины. И то, только вчера киевскими ПВО не было сбито 3 ракеты, которые смогли достичь своих целей.

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